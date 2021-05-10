Майже у всьому світі ситуація із коронавірусом значно покращилась, про скасування карантину для українських туристів, рівень захворюваності та невтішні новини з Індії готові розказати Факти ICTV.

Кіпр скасував обов’язковий карантин для туристів з низки країн, зокрема і для українців.

Але щоб не проходити двотижневу самоізоляцію потрібно мати довідку про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу.

Однак вакцина, якою людина зробила щеплення, має бути визнана Європейською агенцією з лікарських засобів.

Також 10 квітня в Україні знову фіксується спад кількості захворілих. Кількість людей що одужали втричі перевищує показник нових випадків.

За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 2 817 осіб, а подолати недугу вдалося 9 002 українцям.

Коронавірус у світі

У балтійських країнах також спостерігається зниження кількості нових випадків. За останню добу у трьох країнах виявили лише 1 323 інфікування. З них 338 у Латвії, 199 в Естонії та 786 в Литві.

Також у країнах Балтії за минулу добу померла одна людина із Covid-19.

Натомість у Індії ситуація ускладнилась тим, що на тлі пандемії коронавірусу почався спалах мукоромікозу, який в народі називають чорною цвіллю.

Також напередодні в країні зафіксували новий рекорд добової смертності, за день померли 4 187 осіб.

Загальна кількість випадків у світі сягнула 158 млн., повідомляє університет Хопкінса.

З початку пандемії від ускладень, які викликає вірус, померли 3 млн 293 тис. 120 осіб.

Карантин в Україні

Станом на 10 травня, в жодній з областей України не встановлено червоний рівень небезпеки.

У помаранчевій зоні перебувають вісім областей, серед них – Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області.