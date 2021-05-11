Американські лікарі описали, ймовірно, один із найбільш незвичних випадків взаємодії людини та кліща. Внаслідок укусу комахи 70-річний чоловік підхопив відразу кілька хвороб.

Чоловік звернувся до однієї з лікарень у штаті Орегон зі скаргами на лихоманку, нудоту та хворобливу набряклість біля щиколотки.

Аналіз крові чоловіка показав, що у нього знижені концентрації еротроцитів та тромбоцитів. Біохімічні показники крові вказували на гостре ураження печінки і нирок.

Він повідомив лікарям, що місяцем раніше його вкусила біля щиколотки комаха. Це сталося під час поїздки на північний схід США, де поширені кліщі.

Після детального обстеження лікарі виявили, що пацієнт інфікований не лише Borrelia burgdorferi – збудником кліщового бореліозу або хвороби Лайма, а й бактеріями Anaplasma phagocytophilum та Babesia microti, які викликають анаплазмоз і бабезіоз відповідно.

Основні симптоми бабезіозу – гемолітична анемія та лихоманка. Також спостерігаються: втома, озноб, головний біль, анорексія, сухий кашель.

Під час анаплазмозу страждають різні клітини крові: білі клітини, еритроцити і тромбоцити. З’являються ознаки пошкодження печінки, в сечі може виявлятися кров. Також характерні: діарея, анорексія і втрата ваги.

Курс антибіотиків поліпшив його стан вже на другий день після початку терапії. Однак навіть через рік у нього збереглися симптоми ураження периферичних нервів в області укусу.

Як витягнути кліща в людини

Як витягнути кліща в людини, потрібно знати кожному, адже укус кліща може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Факти ICTV розповідали, які частини тіла полюбляють кліщі, а також про безпечні варіанти видалення кліща з тіла людини.

Джерело: BMJ Case Reports