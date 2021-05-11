У Німецькому геронтологічному центры проведено дослідження, за підсумками якого вчені прийшли до висновку, що у людей старше 40 років менше проблем зі здоров’ям, якщо суб’єктивно вони відчувають себе молодше за свій реальний вік.

Дослідниками був застосований лонгітюдний науковий метод, часто практикується в соціології і психології. Його суть полягає у вивченні однієї і тієї ж групи людей протягом певного часу, протягом якого це люди встигають радикально змінити свої значимі звички.

В ході проекту, результати якого були опубліковані Американською психологічною асоціацією в журналі Психологія і старіння, вчені протягом трьох років спостерігали більше 5 000 учасників експерименту у віці 40+.

З’ясувалося, що серед людей, які відчували себе молодше свого хронологічного віку показники функціонального здоров’я були помітно краще їх однолітків, які відчували хронічний стрес з приводу своїх немолодих років. Складалося враження, що суб’єктивний вік немов служить захисним буфером між внутрішнім відчуттям людини і оточуючими його зовнішніми несприятливими обставинами.

Говорячи про зовнішні несприятливі обставини, вчені мали на увазі, перш за все, досить поширене явище ейджизм – дискримінації за віковою ознакою. Коли люди похилого віку відчувають себе відрізаними від життя і їм нічого не залишається, як чекати кінця. Подібне сприйняття себе провокує хронічний стрес, а той, у свою чергу, важкі функціональні патології.

Ось чому до людей старшої вікової категорії треба ставитися дбайливо і уважно, намагатися пробудити в них відчуття радості і повноти життя.

Відзначимо, що в даний час вчені проводять додаткові дослідження в спробі з’ясувати ідеальний розрив між суб’єктивним і хронологічним віком. Оскільки попередні проекти показали, що відчувати себе молодше корисно, але до певного моменту, після якого, у міру збільшення розриву між суб’єктивним і хронологічним віком, перевага від відчуття власної моложавості зменшується. Образно кажучи, бути після 70 років “занадто молодим” може мати небажані наслідки.

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