На тлі катастрофічної статистики захворюваності та смертності від Covid-19, лікарі Індії зіткнулися з випадками дуже небезпечної інфекції – мукормікозу, більше відомої як “чорний грибок”. Про це повідомляє ВВС.

– Мукормікоз – дуже рідкісна інфекція, – зазначає експерт з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Василь Когут. – Її викликає особливий вид слизової цвілі, яка може потрапити в організм людини з грунту, разом з перезрілими овочами і фруктами. Мукормікоз вражає носові пазухи, мозок, легені. Ця інфекція вкрай небезпечна для людей з дуже ослабленим імунітетом на тлі важких фонових захворювань, таких як цукровий діабет, онкологія, ВІЛ/СНІД.

Симптоми чорного грибка проявляються у вигляді початкової закладеності носа, що переходить в носову кровотечу і появу в цій області обличчя чорних ділянок шкіри. Такі пацієнти часто скаржаться на припухлість і біль в очах, нечіткість зору або його повну втрату.

На думку індійських медиків, мукормікоз, швидше за все, провокують стероїди, які практично в обов’язковому порядку застосовують для лікування важких форм пневмонії, викликаної коронавірусною інфекцією. З одного боку, ці препарати життєво необхідні для зменшення запалення легень, з іншого – стероїди одночасно пригнічують імунний захист і підвищують рівень цукру в крові. Причому не тільки у діабетиків.

Чорний грибок – патологія з досить високим рівнем смертності, до 50%. Крім того, хворим на мукормікоз часто доводиться видаляти уражені інфекцією очні яблука або частину щелепи, щоб інфекція не розповсюдилася на головний мозок.

Єдиним ефективним ліками від мукормікозу є протигрибкова ін’єкція. Але дозволити її собі в Індії можуть далеко не всі: повний курс лікування передбачає введення однієї дози препарату вартістю в 50 доларів протягом восьми тижнів.

Індійська влада поки не схильна офіційно заявляти про епідемію чорного грибка. Однак разом з тим щодня фіксує все більше випадків захворювання на цю смертельно небезпечну інфекцію.

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