Уже кілька тижнів поспіль Індія утримує сумну пальму першості за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію і померлих від неї. Кожен день в світових зведеннях повідомляється про майже півмільйона нових випадків зараження в цій країні і до 4 тисяч смертей. Світ заговорив про новий – індійський – штам коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я класифікує індійський штам, як такий, що “викликає занепокоєння”, повідомляє ВВС. Таку ж характеристику свого часу отримали і три інших варіанти Covid-19 – британський, південноафриканський і бразильський.

За даними ВООЗ, випадки захворювання індійським штамом коронавірусу зафіксовані вже в 30 країнах світу.

– Небезпека того чи іншого виду коронаінфекціі визначається згідно чотирьох статичних показників, – зазначає завідувач інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Віталій Соколов. – Ми говоримо про легку передачу вірусу від людини до людини, про більш важкі форми захворювання, про низьку здатність антитіл знешкоджувати вірус, про низький ефект вакцинації.

За словами Віталія Соколова, якщо виявлений штам Covid-19 відповідає хоча б одному з цих визначень, його вже можна розцінювати як небезпечний. Судячи з інформації про ситуацію в Індії, індійський штам увібрав в себе всі чотири ознаки.

Думки провідних українських лікарів-інфекціоністів з приводу ступеня загрози індійського штаму коронавірусу для України розділилися. Так, за словами лікаря-інфекціоніста Володимира Калити, можна припустити, що індійський штам відрізняється від британського або південноафриканського не тим, що він агресивніший – він просто інший. Перш за все, завдяки здатності пригнічувати імунний захист організму. З цієї причини високий ризик того, що індійський коронавірус може вразити і людей, що вже перехворіли на Covid-19. Цей фактор цілком може спричинити за собою найвищий сплеск захворюваності вже цього літа.

На думку ж лікаря-епідеміолога Людмили Мухарської, зі слів Віталія Соколова, індійський штам не повинен спровокувати в Україні такий же обвал, як в Індії. Тут потрібно враховувати різницю і систем охорони здоров’я, і ​​соціального рівня, і щільності населення. Головне, щоб були місця в лікарнях і кисень для всіх, хто потребує. В Індії всього цього катастрофічно не вистачає, тому там такий високий рівень летальності.

Зрозуміло, всі точки зору висловлювалися виходячи із можливих оцінок, оскільки реального досвіду роботи з індійським штамом у нас поки немає.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо про симптоми захворюванності індійським штамом.