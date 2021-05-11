Впродовж останніх трьох днів, що були вихідними, в Україні зменшувалася кількість нових випадків захворювання на Covid-19.

Про це під час прес-конференції в Укрінформі повідомила головний спеціаліст МОЗ України епідеміолог, професор Наталія Виноград.

– Так на 8 травня зафіксовано нових 5 372 випадки. Досить висока частка дітей – 244 та медиків – 57, повідомила епідеміолог. – 9 травня було уже 2817 випадків, серед них 159 дітей та 31 медик. 10 травня захворіли 2 208 людей і 89 дітей.

Фахівці констатують, що зменшується и кількість госпіталізованих: з 2509 на 8 травня до 1 108 – на 10 травня. Отже йе свідчить, що стає менше тяжких випадків, а значить, і летальних, що є дуже важливим.

Крім того, спостерігається значне перевищення кількості одужавших (9181 людина) над захворівшими.

Однак, слід враховувати, що летальність захоплює більш молодших громадян: віком від 30 до 39 років. Треба враховувати це при розподілі медичної допомоги та вакцинації.

Хоча ліжковий фонд за рахунок зменшення госпіталізованих звільнився до 30,3%. Отже, ми маємо резерв і можемо адекватно реагувати на зміну ситуації.

Колективного імунітету українці мають досягти в 2022 році, але все залежить від масовості вакцинації.