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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Дітей, що захворіли на Covid-19 стало майже в три рази менше – епідеміолог

лікарня

Впродовж останніх трьох днів, що були вихідними, в Україні зменшувалася кількість нових випадків захворювання на  Covid-19.

Про це під час прес-конференції в Укрінформі повідомила головний спеціаліст МОЗ України епідеміолог, професор Наталія Виноград.

– Так на 8 травня зафіксовано нових 5 372 випадки. Досить висока частка дітей – 244 та медиків – 57, повідомила епідеміолог. – 9 травня було уже 2817 випадків, серед них 159 дітей та 31 медик. 10 травня захворіли 2 208 людей  і 89 дітей.

Фахівці констатують, що зменшується и кількість госпіталізованих: з 2509 на 8 травня до 1 108 – на 10 травня. Отже йе свідчить, що стає менше тяжких випадків, а значить, і летальних, що є дуже важливим.

Крім того, спостерігається значне перевищення кількості одужавших (9181 людина) над захворівшими.

Однак, слід враховувати, що летальність захоплює більш молодших громадян: віком від 30 до 39 років. Треба враховувати це при розподілі медичної допомоги та вакцинації.

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Хоча ліжковий фонд за рахунок зменшення госпіталізованих звільнився до 30,3%. Отже, ми маємо резерв і можемо адекватно реагувати на зміну ситуації.

Колективного імунітету українці мають досягти в 2022 році, але все залежить від масовості вакцинації.

Джерело: Укрінформ

Фото: Pixabay

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