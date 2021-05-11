Наразі третина всіх випадків Covid-19 припадає на Індію. Одним з пояснень цього є поява нового, як гадали подвійного, штаму кооронавірусу. Але при більш детальному вивченні виявилося, що він має потрійну мутацію.

– Взагалі там присутні 17 мутацій, але лише три мають медичне значення, – пояснює епідеміолог, професор Наталія Виноград на прес-конференції в Укрінформі. – Дві з них забезпечують розповсюдження, проникнення в клітину і розмноження вірусу. А третя – найстрашніша – дозволяє вислизати з-під імунної відповіді. Всі ці варіанти є небезпечними для людей.

Завдяки цим мутаціям кількість хворих на Covid-19 зростає у геометричній прогресії. І зараз виникають питання, як бути тим, хто перехворів на коронавірус і має імунітет проти так званого класичного чи британського штамів, тим, хто вакцинувався. Ці питання нагальні також і для України.

– Окрім того, дивують клінічні прояви цього штаму, – підкреслює Наталія Виноград. – Іде сильне ураження шлунково-кишечного тракту з приєднанням інших слабких систем.

У світі досі продовжуються дослідження різних штамів коронавірусу, щоб дізнатися, чим вони відрізняються один від одного, які є найнебезпечнішими для людей.