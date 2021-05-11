Карантинні обмеження через поширення Covid-19 привели до ожиріння у багатьох дітей, констатує Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Про те, до чого це може привести Фактам ICTV розповіла лікар-ендокринолог Катерина Вакалюк.

– Закриття шкіл, перехід на дистанційне навчання, коли діти не виходять з дому, щоб хоча б пройтися до школи, призводить до набору зайвої ваги і потім до цього ожиріння, – каже Катерина Вакалюк. – Додайте до цього незбалансоване харчування, яке переважає в наших сім’ях, і ми отримаємо сплеск діабету II типу в майбутньому. Причому, майбутнє це не за горами. Діабет молодшає з кожним днем.

Більш того, ожиріння і зайва вага можуть викликати серйозні ускладнення в разі зараження Covid-19 або привести до захворювань серцево-судинної системи.

Згідно з дослідженнями вже третина дітей у віці від 6 до 9 років мають надлишкову вагу.

– Іноді у мене на прийомі діти не сидять, а лежать, – каже ендокринолог. – Вони відчувають велику втому від того, що прийшли до лікаря. Крім того, вони відчувають почуття сонливості. Діти мляві і неактивні.

Від гіподинамії страждає і мозок. Таким дітям важко не тільки рухатися, але і засвоювати інформацію. Батьки повинні серйозно задуматися про те, що їхні чада не зможуть повноцінно вчитися.

Зараз вже багато країн, в тому числі і Україна починають послаблювати обмежувальні заходи, пов’язані з коронавірусів.

Потрібно скористатися цим, а також тим, що настає літо з канікулами і відпустками, щоб почати нове життя. Відкладати до невизначеного понеділка не варто. Це може призвести до фатального результату. Рухайтеся вже сьогодні. Прогулянки в парках, за містом в лісах і луках, вилазки на річку – все це наблизить вас до здоров’я.

Прищеплювати своїм дітям звичку активно рухатися. Це можуть бути сімейні велопрогулянки або заняття спортом, який подобається дитині.