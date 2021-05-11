Колективний імунітет до Covid-19 в Україні буде досягнуто у 2022 році. Це відбудеться за допомогою масової вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Він зазначив, що українці вже прожили рік у пандемії, але на завершення боротьби з Covid-19 знадобиться ще один рік.

– Наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет, – заявив Шмигаль.

Колективний імунітет

Україна може не подолати пандемію і в 2022 році. До такої ситуації може призвести дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації. А колективний імунітет українці можуть отримати тільки у 2023 році.

Такої думки дійшли вчені КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, ґрунтуючись на головному висновку нещодавньої доповіді McKinsey & Company, що основним методом подолання пандемії є масова вакцинація населення.