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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Коли в Україні видаватимуть сертифікати вакцинації від Covid-19 – МОЗ назвало дату

Максим Степанов

Сертифікати вакцинації проти коронавірусу в Україні можна буде отримати онлайн з 1 липня 2021 року.

Наявність сертифіката дозволить українцям подорожувати без будь-яких обмежень. Його розробляє Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством цифрової трансформації та Національною службою здоров’я України.

– Сертифікати міститимуть всю необхідну інформацію, зокрема й ту, яку прогнозовано вимагатимуть Євросоюз та ВООЗ, — зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Уряд планує запустити послугу отримання документа за допомогою порталу або застосунку Дія до 1 липня 2021 року.

Українські Covid-сертифікати

За останніми даними, сертифікати вакцинації проти коронавірусу в Україні можуть запровадити вже з 1 липня. Цей документ розробляє МОЗ спільно з Мінцифрою та НСЗУ.

Планується, що у сертифікаті вакцинації зазначатимуть інформацію про щеплення від Covid-19, негативний ПЦР-тест або дату, коли людина одужала від коронавірусу. Читайте детальніше про сертифікати вакцинації в Україні на сайті Факти ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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