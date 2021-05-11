Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

У Києві станом на ранок 11 травня підтвердили 98 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії в столиці захворіли 199 175 місцевих жителів.
За останню добу щеплення від Covid-19 не отримала жодна людина у місті.
Хто захворів
- 51 жінка віком від 19 до 91 року
- 45 чоловіків віком від 19 до 83 років
- 1 дівчинка віком 5 років
- 1 хлопчик віком 3 роки
У столиці за останню добу зафіксували 12 летальних випадків від вірусу (загалом 4 838 осіб не змогли подолати небезпечне захворювання).
Водночас 20 хворих на коронавірус госпіталізували до лікарень. Також 143 осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонію.
Також 51 киянин зміг подолати небезпечну хворобу (загалом 128 208 українців у столиці одужали від коронавірусу).
Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (25), Шевченківському (16) та в Солом’янському (15) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.