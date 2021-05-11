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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Ситуація не покращується: у Києві за добу захворіло 98 осіб

коронавірус, карантин

У Києві станом на ранок 11 травня підтвердили 98 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії в столиці захворіли 199 175 місцевих жителів.

За останню добу щеплення від Covid-19 не отримала жодна людина у місті.

Хто захворів

  • 51 жінка віком від 19 до 91 року
  • 45 чоловіків віком від 19 до 83 років
  • 1 дівчинка віком 5 років
  • 1 хлопчик віком 3 роки

У столиці за останню добу зафіксували 12 летальних випадків від вірусу (загалом 4 838 осіб не змогли подолати небезпечне захворювання).

Водночас 20 хворих на коронавірус госпіталізували до лікарень. Також 143 осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Також 51 киянин зміг подолати небезпечну хворобу (загалом 128 208 українців у столиці одужали від коронавірусу).

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Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (25), Шевченківському (16) та в Солом’янському (15) районах.

Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Depositphotos

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