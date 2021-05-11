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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Наближається до України: у МОЗ назвали симптоми індійського штаму Covid-19

Максим Степанов

Індійський штам коронавірусу небезпечніший та агресивніший за штами, які виявили у Великій Британії та Південно-Африканській Республіці.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 11 травня.

Він зазначив, що індійський штам виражений важкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, але й шлунково-кишкового тракту та нирок.

– У пацієнтів спостерігають важку інтоксикацію організму. А індійські засоби масової інформації повідомляють, що також лікарі фіксують випадки критичних уражень слизової носа і горла, – стверджує міністр.

Степанов також попередив, що індійський штам поступово наближається до кордонів Україні. Випадки зараження цим штамом вже зафіксували у Польщі, Румунії та інших країнах Європи.

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Нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що поширення штаму коронавірусу з Індії може призвести до спалаху хвороби в Україні наприкінці травня або на початку червня. Тому важливо одразу виявити його, щоб вчасно відреагувати.

Фото: УНІАН

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