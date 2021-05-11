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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

Названа дата запуску електронного лікарняного в Україні

Названа дата запуску електронного лікарняного в Україні

В Україні з 1 червня почне працювати система електронних лікарняних. До вересня вона працюватиме в тестовому режимі. 

Про це йшлося на нараді в Офісі президента 11 травня. 

Впровадження електронних лікарняних розпочнеться з 1 червня в пілотному форматі у 200 лікарнях, а в повному обсязі працюватиме з 1 вересня поточного року.

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Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, спочатку електронні лікарняні діятимуть разом з паперовим документом. Водночас е-лікарняний зможуть отримати тільки ті пацієнти, які є в електронній системі охорони здоров’я.

Запуск електронних лікарняних

Раніше в МОЗ закликали лікарні повністю забезпечити готовність до запуску електронних лікарняних.

Зараз медичні інформаційні системи працюють над створенням спеціального функціоналу для видачі електронних лікарняних.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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