В Україні з 1 червня почне працювати система електронних лікарняних. До вересня вона працюватиме в тестовому режимі.

Про це йшлося на нараді в Офісі президента 11 травня.

Впровадження електронних лікарняних розпочнеться з 1 червня в пілотному форматі у 200 лікарнях, а в повному обсязі працюватиме з 1 вересня поточного року.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, спочатку електронні лікарняні діятимуть разом з паперовим документом. Водночас е-лікарняний зможуть отримати тільки ті пацієнти, які є в електронній системі охорони здоров’я.

Запуск електронних лікарняних

Раніше в МОЗ закликали лікарні повністю забезпечити готовність до запуску електронних лікарняних.

Зараз медичні інформаційні системи працюють над створенням спеціального функціоналу для видачі електронних лікарняних.