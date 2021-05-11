Станом на 11 травня у світі зафіксували 159,5 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликав Covid-19, за добу померли понад 10 тис. людей, а одужали за весь час – 138,2 млн.

Водночас в Україні зростає кількість важких хворих на коронавірус, лікарні досі завантажені пацієнтами. Також через швидке поширення індійського штаму, в Україні може виникнути четверта хвиля Covid-19.

Головні новини про коронавірус за 11 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 2 208 людей. За добу перемогти хворобу вдалося 8 617 пацієнтам. Також зафіксували 119 нових летальних випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що індійський штам Covid-19, який зараз активно поширюється світом, небезпечніший за інші штами. Цей варіант поступово наближається до кордонів України, що може викликати нову хвилю захворюваності в країні.

Вакцинація в Україні

Минулої доби в Україні здійснили 2 194 щеплення проти коронавірусу. Загалом з початку вакцинальної кампанії в країні вакцинували 865 590 людей, з них отримали одну дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 695 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що в Україні колективний імунітет буде досягнуто у 2022 році за допомогою масової вакцинації від коронавірусу.

Степанов зазначив, що Україна законтрактувала 42 млн доз вакцин проти Covid-19. Це 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac – за прямими контрактами. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи Covax.

Коронавірус у світі

Лідерами за поширенням коронавірусу у світі є США (33,5 млн), Індія (22,9 млн), Бразилія (15,2 млн), Франція (5,7 млн) та Туреччина (5 млн). Україна серед країн світу за поширенням Covid-19 займає 16 місце, а у Європі – восьме.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії, викликає занепокоєння на глобальному рівні. Це пояснили тим, що штам стійкіший до вакцини проти Covid-19, заразніший та, можливо, невразливий до антитіл.

В Англії у понеділок вперше з липня не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу за добу.

У Чехії продовжують послаблювати коронавірусні обмеження. З 17 травня до школи зможуть повернутися учні початкових класів. Також знову буде дозволено проведення культурно-мистецьких заходів на відкритому повітрі.

Карантин в Україні

Станом на 11 травня 2021 року в жодній області України не встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Водночас до помаранчевої зони карантину увійшли: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.