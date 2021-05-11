На Львівщині з’ясували причину смерті 63-річного чоловіка, якому напередодні зробили щеплення проти коронавірусу вакциною AstraZeneca/Covishield.

Про це повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу 11 травня.

За його словами, у чоловіка діагностували серйозну патологію, що стала причиною його смерті. Проте це не пов’язано з дією вакцини.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, 15 квітня 2021 року чоловік отримав щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca/Covishield. А через добу він помер.

Вакцинація в Україні

Станом на 11 травня в Україні від коронавірусу вакцинували 2 194 людини.

Загалом з початку вакцинальної кампанії в країні вакцинували 865 590 людей, з них отримали одну дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 695 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

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