У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше трансплантували нирку від посмертного донора. Орган отримав 40-річний киянин, у якого у 2016 році відмовили нирки.

П’ять років чоловік перебував на гемодіалізі. Тричі на тиждень апарат очищував кров замість непрацюючих органів. Два місяці тому пацієнт став на лист очікування нового органу.

Донором для хворого став 57-річний чоловік, який потрапив до Київської обласної лікарні з діагнозом гострий геморагічний інсульт. Лікарі діагностували у нього смерть мозку.

За словами лікарів, у хворого був найкращий тест на імунологічну сумісність – 12%, тому орган трансплантували саме йому. Операція розпочалася пізно ввечері і тривала три години.

Нирка запрацювала одразу на операційному столі. Нині стан пацієнта стабільний, на нього ще чекає тривалий процес відновлення.

У Києві вперше трансплантували нирку від посмертного донора / 1 фотография

У КМДА повідомили, що Київський центр нефрології та діалізу торік увійшов до пілотного проекту МОЗ із трансплантації, тому усі пересадження органів відбуваються коштом держави.

Наразі трансплантовані уже три нирки від родинного донора та одна від посмертного. У листі очікування центру перебувають більш як 100 пацієнтів.

Крім того, в Україні протягом 2021 року планують провести 300 трансплантацій кісткового мозку. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в Україні можна робити такі операції і це буде дешевше, ніж за кордоном.