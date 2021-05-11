За даними МОЗ станом на 11 травня в Україні кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) становить 865590. З них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

За останню добу вакциновано від Covid-19 2194 осіб.

Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.

За останню добу у Києві та Вінницькій, Луганській, Херсонській областях не щеплено жодна особа

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 98 випадків/0 щеплень;

Вінницька область – 39 випадків/0 щеплень;

Волинська область – 105 випадків/52 щеплення;

Дніпропетровська область – 191 випадок/452 щеплення;

Донецька область – 325 випадків/10 щеплень;

Житомирська область – 16 випадків/54 щеплення;

Закарпатська – 43 випадки/93 щеплення;

Запорізька область – 169 випадків/24 щеплення;

Івано-Франківська область – 31 випадок/20 щеплень;

Київська область – 76 випадків/50 щеплень;

Кіровоградська область – 67 випадків/156 щеплень;

Луганська область – 15 випадків/0 щеплень;

Львівська область – 50 випадків/592 щеплення;

Миколаївська область – 132 випадки/107 щеплень;

Одеська область – 86 випадків/90 щеплень;

Полтавська область – 97 випадків/74 щеплення;

Рівненська область – 76 випадків/40 щеплень;

Сумська область – 51 випадок/66 щеплень;

Тернопільська область – 62 випадки/80 щеплень;

Харківська область – 213 випадків/103 щеплення;

Херсонська область – 38 випадків/0 щеплень;

Хмельницька область – 0 випадків/20 щеплень;

Черкаська область – 128 випадків/11 щеплень;

Чернівецька область – 63 випадки/30 щеплень;

Чернігівська область – 37 випадків/70 щеплень.

Кабмін України планує продовжити адаптивний карантин, який введений з 24 лютого по 30 червня, до серпня.