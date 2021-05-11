У Нью-Йорку (США) людей будуть вакцинувати від коронавірусу у метро та на залізничних станціях. З 12 травня на восьми станціях метро та на вокзалах розмістять пункти вакцинації. Про це повідомив губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо.

Громадянам вводитимуть вакцину Johnsonу & Johnson, яка передбачає одноразову ін’єкцію. Натомість люди зможуть у якості винагороди отримати карту на безкоштовний проїзд у метро на тиждень або ж два квитки на поїзд.

– Ви все одно входите до станції метро і ​​проходите повз пункт вакцинації. Це одноразова вакцинація, зупиніться, витратьте кілька хвилин та отримайте вакцину, – заявив губернатор.

Поки що проект запускають у тестовому форматі з 12 до 16 травня, однак потім його можуть продовжити.

У Нью-Джерсі також заохочують людей до вакцинації. До ініціативи залучили місцеві пивоварні – тим, хто отримає вакцину, обіцяють безкоштовні напої.

У США дозволили вакцину для підлітків

Американський регулятор дозволив використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для підлітків з 12 років. Раніше її вводили лише тим, кому виповнилося 16 років.

У США вважають, що це допоможе нормально розпочати навчальний рік восени.

Джерело: The New York Times