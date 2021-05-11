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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

У США дозволили вакцину Pfizer для дітей з 12 років

вакцинація

У США дозволили використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech для підлітків 12-15 років в екстрених ситуаціях. Відповідне рішення ухвалило Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA).

Раніше вакцину Pfizer/BioNTech можна було вводити лише з 16 років. Американський регулятор розглядав заявку виробника препарату більше місяця, вивчаючи всі документи.

Очікується, що дозвіл вакцини для підлітків допоможе нормально почати навчальний рік цієї осені, забезпечивши повну присутність дітей у школах.

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– Це рішення дозволить захистити молодше населення від Covid-19, наближаючи нас до повернення до почуття нормальності та до припинення пандемії, – заявила виконувач обов’язків глави FDA Джанет Вудкок.

Нещодавно Канада також дозволила використання вакцини Pfizer/BioNTech для дітей 12-15 років. Відповідний дозвіл видало Міністерство охорони здоров’я 5 травня.

Перед цим було проведено три фази випробовувань, які підтвердили ефективність препарату для підлітків.

Джерело: Управління з контролю за продуктами та ліками США

Фото: Depositphotos

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