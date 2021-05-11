У індійському штаті Біхар на березі річки Ганг місцеві жителі виявили щонайменше 30 розкладених тіл людей.

– Тільки зранку я бачив 30-35 тіл людей, заражених Covid-19. Люди ховали напівголих померлих у воді, – сказав місцевий житель.

Інший стверджує, що загалом у річці плаває понад 150 заражених тіл:

– Люди шоковані та налякані. Бояться навіть прийти на кремацію.

Місцеві жителі поскаржились через ситуацію, що склалася, до адміністрації. Вони вважають, що люди вдаються до такого кроку через високу вартість кремації.

Окружний суддя Буксара Аман Самір заявив, що 30-ти тілам, які виявили в річці Ганг, – від трьох до чотирьох днів. Більшість із них пливли водоймою із сусіднього штату Уттар-Прадеш.

У результаті в штаті посилити патрулювання річки. Для пошуку людей, які захороняють тіла в річці, створили три групи.

Кремувати невстановлені тіла будуть згідно з ритуалами коштом уряду. Наразі поховано 12 із виявлених тіл.

Очищають річку цілодобово та без вихідних. Для цього районна адміністрація надала світло та генераторну установку.

За результатами ситуації уряд дав вказівку кремувати всіх померлих від коронавірусу людей безкоштовно.

Коронавірус в Індії

В Індії станом на 10 травня зафіксували новий рекорд добової смертності від коронавірусу – 4 187 осіб.

Ситуація в країні ускладнилась тим, що на тлі пандемії Covid-19 почався спалах мукоромікозу, який у народі називають чорною цвіллю.

Детальніше про коронавірус в Індії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Times of India

Фото: ANI