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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

В Україні за добу на Covid-19 захворіло 2 208 людей

коронавірус, маска

2 208 нових випадків Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 11 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 084 особи;
  • летальних випадків – 119;
  • одужало – 8 617 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 21 974 (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 124 535 осіб;
  • одужало – 1 777 370 осіб;
  • летальних випадків – 46 631;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 682 286.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

2 194 людини щеплено проти Covid-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні.

865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 695 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;
  • Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;
  • Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;
  • Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;
  • Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;
  • Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;
  • Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;
  • Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;
  • Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;
  • Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;
  • Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;
  • Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;
  • Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;
  • Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;
  • Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;
  • Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;
  • Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;
  • Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;
  • Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;
  • Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;
  • Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.

Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 531 754 людини.

Коронавірус в Україні

Для порівняння за добу станом на ранок 10 травня на коронавірус в Україні захворіли 2 817 осіб, зокрема 31 медичний працівник і 159 дітей. Із них до лікарень госпіталізували 1 414 людей.

Від ускладнень Covid-19 померли 119 пацієнтів. Побороти хворобу вдалося 9 002 особи.

За 24 години було проведено 21 883 тестування.

Фото: Pixabay

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