2 208 нових випадків Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 11 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 084 особи;
- летальних випадків – 119;
- одужало – 8 617 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 21 974 (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 124 535 осіб;
- одужало – 1 777 370 осіб;
- летальних випадків – 46 631;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 682 286.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.
2 194 людини щеплено проти Covid-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні.
865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 695 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;
- Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;
- Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;
- Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;
- Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;
- Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;
- Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;
- Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;
- Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;
- Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;
- Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;
- Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;
- Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;
- Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;
- Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;
- Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;
- Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;
- Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;
- Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;
- Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;
- Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;
- Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;
- Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;
- Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;
- Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.
Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 531 754 людини.
Коронавірус в Україні
Для порівняння за добу станом на ранок 10 травня на коронавірус в Україні захворіли 2 817 осіб, зокрема 31 медичний працівник і 159 дітей. Із них до лікарень госпіталізували 1 414 людей.
Від ускладнень Covid-19 померли 119 пацієнтів. Побороти хворобу вдалося 9 002 особи.
За 24 години було проведено 21 883 тестування.