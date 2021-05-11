Україні вдалося збільшити постачання доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer/BionTech. Так, у країну мають поставити 20 млн доз цього препарату.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 11 травня.

– Нам вдалося збільшити постачання вакцини виробництва компанії Pfizer/BionTech вдвічі вже у цьому календарному році. Замість 10 млн доз ми отримаємо 20 млн доз вакцини Pfizer, – зазначив міністр.

За його словами, загалом Україна отримає 42 млн доз вакцини проти Covid-19 у 2021 році, які вже законтрактовані.

– Це 8 млн доз від ініціативи COVAX і 32 млн доз вакцин за прямими контрактами між Україною та виробниками вакцин, – додав Степанов.

Він нагадав, що за останні 10 днів країна отримала 1 млн доз вакцини від компанії Sinovac. Також почалося постачання за ініціативою COVAX, а саме 367 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз препарату від Pfizer.