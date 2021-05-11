PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Україну доставлять вдвічі більше вакцин Pfizer від Covid-19

вакцинація

Україні вдалося збільшити постачання доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer/BionTech. Так, у країну мають поставити 20 млн доз цього препарату.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 11 травня.

– Нам вдалося збільшити постачання вакцини виробництва компанії Pfizer/BionTech вдвічі вже у цьому календарному році. Замість 10 млн доз ми отримаємо 20 млн доз вакцини Pfizer, – зазначив міністр.

Читайте
Вакцинація другою дозою CoviShield і CoronaVac: у МОЗ назвали дати

За його словами, загалом Україна отримає 42 млн доз вакцини проти Covid-19 у 2021 році, які вже законтрактовані.

– Це 8 млн доз від ініціативи COVAX і 32 млн доз вакцин за прямими контрактами між Україною та виробниками вакцин, – додав Степанов.

Він нагадав, що за останні 10 днів країна отримала 1 млн доз вакцини від компанії Sinovac. Також почалося постачання за ініціативою COVAX, а саме 367 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз препарату від Pfizer.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка