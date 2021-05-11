У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії, викликає занепокоєння на глобальному рівні.

Про це заявила технічний керівник з реагування на Covid-19 ВООЗ Марія Ван Керкхове під час прес-конференції 10 травня. Вона стверджує, що зараз вже є докази того, що цей штам заразніший та, можливо, невразливий до антитіл.

Також вона зазначила, що індійський штам B.1.617 стійкіший до вакцини проти Covid-19, ніж інші штами. Раніше три варіанти коронавірусу, які вперше зафіксували у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії, також класифікували як ті, що викликають занепокоєння.

У ВООЗ додали, що цей штам з Індії поширився вже у більш ніж 30 країнах. Нині його вивчають, щоб встановити, чи є він причиною смертельного сплеску Covid-19 в Індії.

Індійський штам Covid-19 в Україні

В Україні поки не виявили жодного випадку зараження індійським штамом Covid-19. Проте міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що штам наближається до кордонів країни, тому українцям варто бути обережними.

Також за його словами, індійський штам коронавірусу небезпечніший та агресивніший за штами, які виявили у Великій Британії та Південно-Африканській Республіці.

Джерело: ВООЗ