Станом на 12 травня у світі виявили 160 млн випадків коронавірусу, а за добу діагностували 707 тис. випадків. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 31 місце у світі та 10 в Європі.

За добу у світі померли понад 13 тис. осіб, у яких підтвердили коронавірус. А за весь час пандемії вилікувались від недуги понад 138 млн осіб. Наразі нараховується майже 19 млн активних випадків захворювання.

Головні новини про коронавірус за 12 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 4 538 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликав Covid-19, за добу померли 356 пацієнтів, а одужали – 19 776.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що Україна готується до боротьби з індійським штамом Covid-19. За його словами, МОЗ постійно тримає руку на пульсі і вносить відповідні зміни до протоколів лікування коронавірусу.

Коронавірус у світі

В Індії фіксують рекордні показники летальних випадків, викликаних ускладненнями від Covid-19. За останню добу у країні виявили 4 205 смертей від цієї хвороби.

Різке зростання інфікувань індійським штамом коронавірусу у Великій Британії ставить під загрозу план послаблення карантину, наступний етап якого запланований на 17 травня. Експерти поки не встановили, наскільки штам B.1.617.2 може знизити ефективність вакцини, тому 7 травня визначили його як штам, що викликає занепокоєння.

Словаччина після смерті пацієнтки призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca людей, які повинні отримати вакцину вперше. Препарат AstraZeneca вводитимуть тільки тим людям, які без важких наслідків перенесли перше щеплення і чекають на другу дозу.

У Грузії знизили мінімально допустимий вік вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca пацієнтів до 45 років. Громадяни зможуть зареєструватися на щеплення вже з 12 травня.

Президент США Джо Байден заявив, що близько 40% лідерів країн телефонують і просять про допомогу щодо вакцин проти Сovid-19. Але він наголосив, що передусім віддає перевагу проведенню кампанії з вакцинації у США, однак не відмовився допомагати іншим.

Вакцинація в Україні

За останню добу від Covid-19 вакцинували 18 264 особи.

В Україні кількість вакцинованих від Covid-19 осіб від початку кампанії становить 882 621. З них отримали одну дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1 928 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, МОЗ потенційно може виконати мету з вакцинації від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня.