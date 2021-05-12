Різке зростання інфікувань індійським штамом коронавірусу у Великобританії ставить під загрозу план послаблення карантину, наступний етап якого запланований на 17 травня.

У країні зафіксували 1 393 випадки штаму B.1.617.2.

У Болтоні і Блекберні цей варіант коронавірусу становить понад 50% випадків. Через це в Болтоні зробили запит про вакцинацію всіх людей старше 16 років.

Представники охорони здоров’я поки не встановили, наскільки штам B.1.617.2 може знизити ефективність вакцини, тому 7 травня визначили його як “варіант, що викликає занепокоєння”.

На переконання директора відділу клінічних оперативних досліджень в Університетському коледжі Лондона і члена групи експертів Independent Sage професора Крістіни Пейджл, кількість випадків В.1.617.2 достатня для того, щоб затримати наступний етап послаблення карантину 17 травня.

План послаблення карантину в Британії

22 лютого прем’єр-міністр Борис Джонсон анонсував чотири етапи плану послаблення карантину в Британії.

На 17 травня запланований третій етап скасування карантинних обмежень – відкриття ресторанів, кафе й готелів, а також дозвіл на міжнародні поїздки.

На четвертому етапі – 21 червня – мали намір скасувати решту карантинних заходів.