Вкрай рідкісні випадки смертей в результаті вакцинації дітей миттєво стають надбанням громадськості, породжуючи безліч чуток і домислів. В результаті багато батьків з упередженням і побоюванням ставляться до необхідності планової вакцинації своєї дитини.

Останнім часом, з цілком зрозумілих причин, тема вакцинації стала особливо актуальною. І хоча конкретно від коронавірусу дітей від 0 до 12 років поки не прищеплюють, тема негативних наслідків обов’язкових дитячих щеплень знову піднялася в рейтингах поширених запитань.

На прохання Фактів ICTV роз’яснення дає лікар-педіатр, дитячий кардіолог, медичний директор клініки, асистент кафедри педіатрії Тернопільського національного медичного університету, інструктор Європейської ради реанімації Ольга Дутчак.

– Дійсно, в результаті щеплення у дитини може розвинутися анафілактична реакція, яка може стати причиною, особливо в першу годину після введення препарату, летального випадку, – розповідає Ольга Дутчак. –

З огляду на цю обставину, у кожного лікаря, який проводить вакцинацію, є аптечка невідкладної допомоги, в якій є всі медикаменти, необхідні для надання екстреної та ефективної допомоги при анафілаксії, якщо таке сталося.

За словами лікаря-педіатра, набагато більше ризиків стати жертвою хвороби, розвиток якої, власне, і попереджають за допомогою щеплень, ніж від самої вакцини. Наприклад, поліомієліт може призвести до паралічу, енцефаліт – до сліпоти.

Безумовно, навіть один на сто тисяч випадок важких наслідків для здоров’я або смертельного результату в результаті щеплення – це вже багато. Однак переваги вакцинації значно переважують передбачувані ризики.

Тим часом, Фактам ICTV стало відомо, як в Україні посилять заходи безпеки у зв’язку з початком курортного сезону.