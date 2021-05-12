Багато жінок мріють вдосконалити свій бюст, але не наважуються на операцію.

Для тих, хто боїться лягати під ніж та вставляти в тіло силіконові імпланти, є безпечніша альтернатива. Це ліпофілінг грудей.

У київський клініці пластичної хірургії ANACOSMA збільшення грудей здійснюється з використанням власного жиру пацієнтки.

Жир вводиться без розрізів, за допомогою шприца. Для процедури потрібно від 700 до 1500 мл жирової емульсії. Зазвичай вона береться методом ультразвукової ліпосакції з живота, стегон, боків.

Пацієнтка отримує подвійний зиск — збільшує бюст та одночасно худне у проблемних місцях.

Іншими перевагами цього методу є нетривалість (2–3 години маніпуляцій плюс один день під наглядом), мала травматичність, відсутність рубців та короткий період реабілітації. Процедура безпечна, використовується природний матеріал, жодної синтетики.

Методика ліполіфтингу дає змогу за один раз збільшити об’єм грудей на 1 розмір.

Результат зберігається до двох років. Потім необхідно робити корекцію.

Завдяки методиці, що використовується в ANACOSMA, 70 % пересадженого жиру лишається у грудях назавжди.

Очікування, результати та протипоказання

Окрім бажання клієнтки мати пишніший бюст, показаннями до ліпофілінгу є асиметрія грудей, деформація внаслідок грудного годування, видалення пухлин, рубців та інших операцій, вікові зміни.

Після процедури жінка отримує оновлений красивий бюст та впевненість у власній привабливості.

Ліпофілінг не робиться жінкам із порушенням згортання крові, цукровим діабетом, тиреотоксикозом, онкозахворюваннями, у період вагітності, лактації та рік після лактації.

Протипоказанням є інфекційні та гострі захворювання, а також хронічні хвороби під час загострення.

Як підготуватися до операції

Необхідно пройти консультацію пластичного хірурга, мамолога та анестезіолога. Лікар підбере метод корекції, визначить зони забору жирової тканини та призначить необхідні аналізи.

Треба дотримуватися стабільної ваги протягом півроку перед процедурою.

За місяць до операції забороняється засмагати, за два тижні — палити. Бажано пропити вітамінний комплекс та пройти 1–2 процедури плазмоліфтингу в зону грудей.

Шкіра стане пружнішою, а середовище для жиру більш сприятливим.

Відновлення

Реабілітація проходить швидко, але необхідно дотримуватися рекомендацій, щоб жир ліпше прижився: