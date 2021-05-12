Алергічна реакція тільки в одному випадку є протипоказанням до вакцинації від коронавірусної інфекції – якщо вона має важку форму. Робити Covid-щеплення при більш легких симптомах, в тому числі і сезонної, алергії не тільки можна, а й треба. Про це Фактам ICTV розповіла сімейний лікар поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.

За словами Людмили Сердюк, важкими алергічними реакціями вважаються анафілактичний шок і анафілактоїдні реакції. Це той випадок, коли організм миттєво відповідає на первинне введення того чи іншого препарату: у людини різко знижується тиск, відбуваються збої серцевого ритму.

Однак такі епізоди реакції організму на ліки зустрічаються дуже рідко.

– Що ж стосується алергії на пилок рослин (поліноз) і сезонний алергійний риніт, то вони ні в якому разі не є протипоказаннями для вакцинації, – зазначила Людмила Сердюк. – Це відноситься і до людей, що страждають алергічними реакціями на побутову хімію. Причому робити щеплення можна незалежно від стадії загострення недуги.

Сімейний лікар рекомендує всім, хто страждає алергічними проявами, на всякий випадок брати на щеплення свої звичні антигістамінні препарати. До слова, їх же не завадить попити і в перші 2-3 дні після введення вакцини.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, які питання найчастіше задають українці контактному центру Covid-вакцинації.