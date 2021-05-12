Запровадження електронних Covid-сертифікатів в Україні та світі спростить подорожі у майбутньому. Вони можуть запрацювати вже влітку.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер під час брифінгу 12 травня. Він стверджує, що запровадження сертифікатів не означає, що відразу відкриються європейські кордони. Це рішення має ухвалити Європейський Союз.

– Запровадження Covid-сертифікатів точно спростить подорожі в майбутньому. Я думаю, це буде працювати вже влітку. Але нікого зобов’язувати робити цей сертифікат теж поки не планується, проте з ним буде зручніше перетинати кордон, – зазначив Кучер.

Також він додав, що документ планують видавати через додаток Дія. Його можна буде отримати після щеплення проти Covid-19. Нині опрацьовують варіант надання сертифікату в паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг.

За інформацією МОЗ, сертифікати вакцинації проти коронавірусу в Україні можна буде отримати онлайн з 1 липня 2021 року. Цей документ розробляє МОЗ спільно з Мінцифрою та НСЗУ.

У документі зазначатимуть інформацію про щеплення від Covid-19, негативний ПЦР-тест або дату, коли людина одужала від коронавірусу.