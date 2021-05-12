Раніше вважалося, що Covid-19 передається двома шляхами: повітряно-крапельним і контактно-побутовим. Але через деякий час з’ясувалося, що вірус може передаватися аерозольним шляхом, який і є найважливіший. Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму новому відео на You-tube-каналі.

– Головний шлях поширення коронавірусної інфекції саме аерозольний – підкреслив Комаровський. – Це важливо знати, щоб захистити себе і сім’ю.

Повітряно-крапельний шлях зараження – це краплі наших сопель і слини, які пролетівши пару метрів, осідають на землю. А при аерозольному шляху зараження найдрібніші частинки потрапляють у потік повітря і розносяться на велику відстань. І в такому випадку ані маски, ані рукавички не захистять від коронавірусу.

– При аерозольному шляху передачі вірусу найбільш дієвим методом профілактики є вентиляція і відкрита кватирка, – вважає Комаровський.

Авторитетне медичне видання The Lancet проаналізувало величезну кількість матеріалу і визначило десять факторів, які вказують на те, що аерозольний шлях передачі коронавіруса – головний.

Суперрозповсюдження. Один хворий може заражати до 400-500 людей. Зараження без прямого контакту. При карантині на кораблях здорові люди, що сиділи в каютах, теж захворіли. Безсимптомний носій. Така людина не кашляє, не чхає. Від нього практично неможливо заразитися повітряно-крапельним шляхом. У приміщенні можливість зараження набагато вища. Вентиляція зменшує ризик зараження. Внутрішньо-лікарняне зараження. Засоби захисту не дають розповсюджуватися повітряно-краплинним шляхом, а люди заражаються. Лабораторні дослідження дозволили виявити життєздатний вірус у повітрі. Життєздатний вірус виявляється в повітроводах і фільтрах вентиляційних систем. Експерименти на тваринах, що не контактували і не наближалися один до одного, довели, що вірус поширюється з потоком повітря. Відсутність досліджень, які б довели неможливість передачі вірусу повітрям. Нема доказів, що вірус поширюється тільки контактним або тільки повітряно-крапельним шляхом. Значить, аерозольний шлях передачі існує.

Як же убезпечити себе від вдихання коронавірусу?

Доктор радить визначити найнебезпечніші місця в приміщенні, де немає активного руху повітря, за допомогою детектора вуглекислого газу.

Організувати провітрювання приміщень, де знаходяться люди (працюють, навчаються, лікуються).

Організувати контроль за станом вентиляційних систем і перевірити наявність таких.

Всі заходи, які можна проводити на свіжому повітрі, проводити там. Можна працювати ресторанам на відкритих майданчиках. Навіть щеплення можна робити на свіжому повітрі.

Давайте відкривати вікна! Це врятує життя тисячам людей. А хто боїться протягів, нехай вчиться жити з ними.

Тим часом Фактом ICTV стало відомо, скільки вчителів вакцинувалися від Covid-19 напередодні ЗНО.

Джерело: Комаровський.