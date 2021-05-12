Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів розповів про небезпеку індійського штаму коронавірусу і особливості перебігу хвороби.

Через постійні мутації вірусу, виникають нові непередбачені ситуації, тому МОЗ постійно тримає руку на пульсі і вносить відповідні зміни до протоколів лікування Covid-19.

– Те, що стосується клінічної картини (індійського штаму – Ред.), дуже сильна інтоксикація, є ураження шлунково-кишкового тракту, нирок – тобто такі симптоматичні речі, до яких ми готові. Ми спілкуємося постійно з нашими колегами і протоколи лікування змінюються в режимі нон-стоп, – підкреслив Степанов.

Він також розповів, що зараз увага приділяється і постковідній реабілітації.

– У нас вже прийнятий протокол з лікування постковідного синдрому, постковідної реабілітації, тому що це велика проблематика, яка має місце і яка дуже серйозна, – підкреслив Степанов.

Крім того, МОЗ продовжує роботу щодо забезпечення медичних закладів препаратами для лікування Covid-19 і киснем.

Місяць тому медики Хмельницького просили забезпечити лікарні та Covid-відділення киснем.

Джерело: Ранок з Україною