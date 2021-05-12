У Києві станом на ранок 12 травня підтвердили 627 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії в столиці захворіли 199 802 місцевих жителів.

За останню добу зробили 1 217 щеплення проти коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: