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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Коронавірус в Україні: понад 300 смертей і 4 538 нових випадків за добу

Коронавирус в Украине

В Україні за останню добу зафіксували 4 538 випадків коронавірусу, загалом – 2 129 073.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, за добу померли 356 пацієнтів, загалом – 46 987.

1 349 осіб з коронавірусом довелося госпіталізувати.

Варто зазначити, що за останню добу людей, які одужали, втричі більше, ніж хворих.

19 776 пацієнтів з коронавірусом подолали недугу.

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За добу в Україні провели 71 383 тестування (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).

  • м. Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;
  • Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;
  • Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;
  • Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;
  • Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;
  • Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;
  • Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;
  • Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;
  • Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;
  • Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;
  • Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;
  • Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;
  • Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;
  • Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;
  • Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;
  • Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;
  • Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;
  • Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;
  • Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;
  • Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;
  • Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;
  • Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 11 травня добовий приріст складав 2 208 випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

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