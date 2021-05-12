В Україні за останню добу зафіксували 4 538 випадків коронавірусу, загалом – 2 129 073.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, за добу померли 356 пацієнтів, загалом – 46 987.

1 349 осіб з коронавірусом довелося госпіталізувати.

Варто зазначити, що за останню добу людей, які одужали, втричі більше, ніж хворих.

19 776 пацієнтів з коронавірусом подолали недугу.

За добу в Україні провели 71 383 тестування (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).

м. Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;

Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;

Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;

Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;

Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;

Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;

Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;

Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;

Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;

Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;

Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;

Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;

Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;

Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;

Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;

Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;

Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;

Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;

Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;

Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;

Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;

Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;

Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;

Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 11 травня добовий приріст складав 2 208 випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.