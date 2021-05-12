За даними МОЗ станом на 12 травня в Україні кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) становить 882621. З них отримали 1 дозу – 882619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

За останню добу вакциновано від Covid-19 18264осіб.

Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

Київ – 94 300 (+1 217)

Дніпропетровська область – 71 834 (+1 185)

Львівська область – 63 402 (+1 731)

Київська область – 51 635 (+615)

Харківська область – 41 661 (+325)

Полтавська область – 39 340 (+616)

Донецька область – 37 237 (+970)

Вінницька область – 36 684 (+509)

Одеська область – 35 949 (+886)

Черкаська область – 33 556 (+574)

Запорізька область – 32 501 (+1 189)

Миколаївська область – 29 650 (+713)

Херсонська область – 29 009 (+50)

Житомирська область – 28 930 (+577)

Хмельницька область – 28 669 (+626)

Сумська область – 28 109 (+260)

Тернопільська область – 26 819 (+693)

Івано-Франківська область – 26 536 (+857)

Рівненська область – 25 419 (+514)

Кіровоградська область – 22 202 (+458)

Закарпатська область – 21 531 (+489)

Волинська область – 20 983 (+467)

Чернігівська область – 20 131 (+416)

Чернівецька область – 18 627 (+540)

Луганська область – 17 905 (+554)

Другу дозу отримали 1 928 людей (+1 233 за попередню добу):

Дніпропетровська область – 735 (+464)

Вінницька область – 341 (+341)

Полтавська область – 254 (+0)

Миколаївська область – 180 (+138)

Львівська область – 150 (+150)

Сумська область – 81 (+79)

Хмельницька область – 44 (+35)

Харківська область – 30 (+0)

Кіровоградська область – 30 (+0)

Черкаська область – 20 (+17)

Запорізька область – 16 (+1)

Донецька область – 15 (+0)

Київ – 13 (+0)

Чернігівська область – 9 (+3)

Київська область – 4 (+4)

Чернівецька область – 3 (+0)

Житомирська область – 3 (+1)

Наразі третина всіх випадків Covid-19 припадає на Індію. Одним з пояснень цього є поява нового штаму кооронавірусу – індійського. Він значно скоріше потрапляє у клітину та обходить імунітет.