За даними МОЗ станом на 12 травня в Україні кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) становить 882621. З них отримали 1 дозу – 882619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
За останню добу вакциновано від Covid-19 18264осіб.
Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- Київ – 94 300 (+1 217)
- Дніпропетровська область – 71 834 (+1 185)
- Львівська область – 63 402 (+1 731)
- Київська область – 51 635 (+615)
- Харківська область – 41 661 (+325)
- Полтавська область – 39 340 (+616)
- Донецька область – 37 237 (+970)
- Вінницька область – 36 684 (+509)
- Одеська область – 35 949 (+886)
- Черкаська область – 33 556 (+574)
- Запорізька область – 32 501 (+1 189)
- Миколаївська область – 29 650 (+713)
- Херсонська область – 29 009 (+50)
- Житомирська область – 28 930 (+577)
- Хмельницька область – 28 669 (+626)
- Сумська область – 28 109 (+260)
- Тернопільська область – 26 819 (+693)
- Івано-Франківська область – 26 536 (+857)
- Рівненська область – 25 419 (+514)
- Кіровоградська область – 22 202 (+458)
- Закарпатська область – 21 531 (+489)
- Волинська область – 20 983 (+467)
- Чернігівська область – 20 131 (+416)
- Чернівецька область – 18 627 (+540)
- Луганська область – 17 905 (+554)
Другу дозу отримали 1 928 людей (+1 233 за попередню добу):
- Дніпропетровська область – 735 (+464)
- Вінницька область – 341 (+341)
- Полтавська область – 254 (+0)
- Миколаївська область – 180 (+138)
- Львівська область – 150 (+150)
- Сумська область – 81 (+79)
- Хмельницька область – 44 (+35)
- Харківська область – 30 (+0)
- Кіровоградська область – 30 (+0)
- Черкаська область – 20 (+17)
- Запорізька область – 16 (+1)
- Донецька область – 15 (+0)
- Київ – 13 (+0)
- Чернігівська область – 9 (+3)
- Київська область – 4 (+4)
- Чернівецька область – 3 (+0)
- Житомирська область – 3 (+1)
Наразі третина всіх випадків Covid-19 припадає на Індію. Одним з пояснень цього є поява нового штаму кооронавірусу – індійського. Він значно скоріше потрапляє у клітину та обходить імунітет.