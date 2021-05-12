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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Майже 2 тис. українців отримали другу дозу вакцини від Covid-19

вакцина, вакцинація

За даними МОЗ станом на 12 травня в Україні кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) становить 882621. З них отримали 1 дозу – 882619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

За останню добу  вакциновано від Covid-19 18264осіб.

Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

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  • Київ – 94 300 (+1 217)
  • Дніпропетровська область – 71 834 (+1 185)
  • Львівська область – 63 402 (+1 731)
  • Київська область – 51 635 (+615)
  • Харківська область – 41 661 (+325)
  • Полтавська область – 39 340 (+616)
  • Донецька область – 37 237 (+970)
  • Вінницька область – 36 684 (+509)
  • Одеська область – 35 949 (+886)
  • Черкаська область – 33 556 (+574)
  • Запорізька область – 32 501 (+1 189)
  • Миколаївська область – 29 650 (+713)
  • Херсонська область – 29 009 (+50)
  • Житомирська область – 28 930 (+577)
  • Хмельницька область – 28 669 (+626)
  • Сумська область – 28 109 (+260)
  • Тернопільська область – 26 819 (+693)
  • Івано-Франківська область – 26 536 (+857)
  • Рівненська область – 25 419 (+514)
  • Кіровоградська область – 22 202 (+458)
  • Закарпатська область – 21 531 (+489)
  • Волинська область – 20 983 (+467)
  • Чернігівська область – 20 131 (+416)
  • Чернівецька область – 18 627 (+540)
  • Луганська область – 17 905 (+554)

Другу дозу отримали 1 928 людей (+1 233 за попередню добу):

  • Дніпропетровська область – 735 (+464)
  • Вінницька область – 341 (+341)
  • Полтавська область – 254 (+0)
  • Миколаївська область – 180 (+138)
  • Львівська область – 150 (+150)
  • Сумська область – 81 (+79)
  • Хмельницька область – 44 (+35)
  • Харківська область – 30 (+0)
  • Кіровоградська область – 30 (+0)
  • Черкаська область – 20 (+17)
  • Запорізька область – 16 (+1)
  • Донецька область – 15 (+0)
  • Київ – 13 (+0)
  • Чернігівська область – 9 (+3)
  • Київська область – 4 (+4)
  • Чернівецька область – 3 (+0)
  • Житомирська область – 3 (+1)

Наразі третина всіх випадків Covid-19 припадає на Індію. Одним з пояснень цього є поява нового штаму кооронавірусу – індійського. Він значно скоріше потрапляє у клітину та обходить імунітет.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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