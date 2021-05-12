12 травня весь світ відзначає Міжнародний день медичних сестер. Прекрасна, дуже потрібна дата, щоб ще раз від щирого серця подякувати тим, хто у важкі дні хвороби завжди поруч, завжди готовий прийти на допомогу, простими словами співчуття і підтримки полегшити біль і вселити надію.

– Я бачу, як мої колеги працюють часом буквально на межі фізичних і моральних сил, – розповіла Фактам ICTV медична сестра Українського центру дитячої кардіохірургії Тетяна Дорошенко.

По словам Тетяни Дорошенко, дитяча хірургія – дуже непроста в емоційному відношенні медична сфера. Тут потрібно бути більше, ніж медсестрою. Але ті, хто складає кістяк нашого колективу, кого можна назвати старожилами, дуже пишаються своєю працею. Особливо, коли проводжаємо наших маленьких пацієнтів додому здоровими і значно веселішими.

На жаль, однією з хронічних хвороб української медичної галузі є несправедливо низька заробітна плата молодшому медичному персоналу. У той час, як саме медсестри, по суті, день і ніч перебувають поруч із хворим. Саме їх звуть першими, коли боляче.

Але, незважаючи на труднощі, переважна більшість медсестер ніколи не шкодують про свій професійний вибір. Перш за все тому, що насправді відчувають в ньому своє справжнє покликання, не мислять себе ні в якій іншій якості.

Факти ICTV приєднуються до усіх теплих, сердечних привітань, які прозвучать сьогодні на адресу наших дорогеньких медсестричок. Щастя вам, наші добрі ангели в білих халатах, благополуччя, мирного неба і неодмінної щирої подяки ваших пацієнтів.

А тим часом, Фактам ICTV стало відомо, де уряд України знайшов гроші на медицину.