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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

МОЗ назвало вакцину, після щеплення якою було найбільше випадків побічних реакцій

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

За увесь час вакцинації проти коронавірусу в Україні зафіксували 1 279 повідомлень про несприятливі наслідки після щеплення.

За інформацією МОЗ, це менше 1% від кількості всіх уколів, загалом у країні за час кампанії з імунізації населення зробили 884 547 щеплень, дві дози отримало 1 928 осіб.

Також у відомстві розповіли, після щеплень якою вакциною було найбільше несприятливих наслідків.

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Статистика:

  • Covishield – 1 032 легких побічних ефекти, 56 серйозних випадків (з 481 864 вакцинованих);
  • AstraZeneca – 168 легких побічних ефектів, 9 серйозних випадків (з 275 177 щеплених);
  • CoronaVac – 3 легких побічних ефекти, 4 серйозних випадки (з 72 269 осіб);
  • Comirnaty (виробництва компанії Pfizer) – 3 легких побічних ефекти, 4 серйозних випадки (з 53 311 щеплених людей).

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні з лютого 2021 року відбувається вакцинація проти коронавірусу.

Щеплення роблять вакцинами різного виробництва.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Українська правда

Фото: Pexels

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