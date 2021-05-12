За увесь час вакцинації проти коронавірусу в Україні зафіксували 1 279 повідомлень про несприятливі наслідки після щеплення.

За інформацією МОЗ, це менше 1% від кількості всіх уколів, загалом у країні за час кампанії з імунізації населення зробили 884 547 щеплень, дві дози отримало 1 928 осіб.

Також у відомстві розповіли, після щеплень якою вакциною було найбільше несприятливих наслідків.

Статистика:

Covishield – 1 032 легких побічних ефекти, 56 серйозних випадків (з 481 864 вакцинованих);

AstraZeneca – 168 легких побічних ефектів, 9 серйозних випадків (з 275 177 щеплених);

CoronaVac – 3 легких побічних ефекти, 4 серйозних випадки (з 72 269 осіб);

Comirnaty (виробництва компанії Pfizer) – 3 легких побічних ефекти, 4 серйозних випадки (з 53 311 щеплених людей).

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні з лютого 2021 року відбувається вакцинація проти коронавірусу.

Щеплення роблять вакцинами різного виробництва.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.