На прилавках з’явилася перша полуниця. А чи помітили ви, що її запах практично не відчувається? А все тому, що по-перше, вона не визріла як слід. Тільки зрілі ягоди виділяють аромат, який чути ще на підході до прилавку. По-друге, їх обробляють хімікатами для кращого транспортування, оскільки вони мають дуже ніжну м’якоть.

Крім того, щоб отримати урожай якомога раніше, використовують занадто багато азотних добрив, які посилюють ріст рослини і її плодів. Ось так і потрапляють в ароматні ягоди нітрати, які згодом перетворюються в небезпечні нітрити.

Про те, чи варто вживати перші ягоди полуниці, Фактам ICTV розповіла дитячий дієтолог, нутриціолог Ганна Бойко.

– Перша полуниця для дітей небезпечна через високий вміст нітратів, – застерігає дитячий дієтолог Ганна Бойко. – Дорослі можуть поласувати 100-200 г ягід на день, спостерігаючи за своїм станом.

Симптоми отруєння нітратами

Симптоми отруєння проявляються через 5-6 годин після вживання ягід. Це біль в животі різної локалізації, головний біль, явища загальної інтоксикації, розлад кишечника. Часто підвищується температура до 38-39 градусів.

Алергія на полуницю

Полуниця, мабуть, найпоширеніший алерген. Алергічні реакції на ягоди можуть виникати як у дітей, так і у дорослих.

Основні симптоми алергії: свербіж, почервоніння шкіри, висипання.

У важких випадках: набряк слизових оболонок, закладеність носа, кашель, кропив’янка по всьому тілу, відчуття жару на шкірі.

Найнебезпечнішим симптомом алергії на ягоди полуниці є анафілактичний шок. Він зазвичай розвивається протягом декількох хвилин при повторному потрпаплянні алергену в організм. Про це свідчить набрякання слизових, горла і дихальних шляхів, тахікардія і зниження артеріального тиску. Якщо не надати людині вчасно допомогу, вона помре від задухи.

Як убезпечити себе від нітратів

Звичайно ж, не варто купувати ягоди в переходах, з землі на несанкціонованих ринках. Якщо ви прийшли на ринок попросіть у продавця сертифікат на ягоду. Якщо його немає, не купуйте таку полуницю.

Краще запасіться нітратоміром. Він через кілька хвилин покаже, безпечна ягода чи ні. Норма нітратів у ягодах – 60 мг на кілограм.

Найкращий спосіб вберегти себе від отруєння – дочекатися справжнього сезону полуниці. Він почнеться через два-три тижні. І ягода тоді буде набагато безпечніша.

Перші овочі, які вирощуються під плівкою і в теплицях, також можуть бути нітратними. Але їх, на відміну від полуниці, можна вимочити в воді або відварити.