Пандемія коронавірусу в Україні йде на спад, що вказує на те, що адаптивний карантин дав свої результати.

Про це під час виїзного засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Усі регіони вийшли з червоних карантинних зон. Частина з них перейшла до помаранчевих, але більшість – до жовтих. Це вкотре доводить, що адаптивний каранти і злагоджена робота уряду і на місцях дає свої результати, – зазначив він.

Також Денис Шмигаль додав, що паралельно в Україні триває вакцинальна компанія проти коронавірусу і назвав її ключовим елементом на шляху подолання пандемії.

Він нагадав, що напередодні під час наради з президентом підтримали ініціативу, яка передбачає, що усі, хто записався на щеплення через портал або додаток Дія, вакцинуватимуться на вихідних. Найближчим часом у кабінетах щеплень вже з’являться відповідні запрошення.

Шмигаль про імунітет до Covid-19

На думку Дениса Шмигаля, колективного імунітету до Covid-19 в Україні вдасться досягнути у 2022 році. Це відбудеться за допомогою масової вакцинації від коронавірусу.

Тому хоча українці вже прожили рік у пандемії, але на завершення боротьби з Covid-19 знадобиться ще один рік.