Про що найчастіше запитують українці у контактному центрі з Covid-19 – МОЗ

До контактного центру Міністерства охорони здоров’я з питань протидії поширення Covid-19 минулого тижня звернулися понад 494 тис. громадян.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Ярослав Кучер під час брифінгу 12 травня. Лідерами з опрацювань звернень минулого тижня стали Закарпатська, Житомирська, Чернігівська, Полтавська, Херсонська та Хмельницька області.

Водночас є області з дуже низьким рівнем опрацювання звернень. Це Донецька, Івано-Франківська та Кіровоградська області.

За його словами, у МОЗ фіксують збільшення кількості звернень, які пов’язані з вакцинацією. Серед них найбільш поширені питання: запис на вакцинацію (76%), дата початку вакцинації (5,91%), категорія населення вакцинації (4%), яка вакцина (4,57%), ефективність вакцини (2,51%).

Кучер нагадав, що записатися в лист очікування на вакцинацію проти коронавірусу в Україні можна через мобільний додаток або портал Дія, або ж зателефонувати до контактного центру.

Вакцинація в Україні

Станом на 12 травня в Україні кількість вакцинованих осіб від Covid-19 від початку кампанії становить 882 621. З них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Найбільше щеплень у вівторок зробили у Львівській (1 881) і Дніпропетровській (1 649) областях, Києві (1 217), Запорізькій (1 190) і Донецькій (970) областях.

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