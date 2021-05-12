Словаччина призупинила вакцинацію AstraZeneca першою дозою

Словаччина призупинила вакцинацію у вівторок, 12 травня, першою дозою препарату фармацевтичної компанії AstraZeneca проти Covid-19.

За даними уряду, країна досліджує випадок пацієнта, який помер від рідкісного тромбозу після вакцинації проти коронавірусу. На цей момент не встановлено зв’язку між смертю цього пацієнта та вакцинацією AstraZeneca.

– Лише люди, які очікують другої дози цього препарату, наразі можуть вакцинуватися AstraZeneca. Використання вакцини від Covid-19 цієї фармацевтичної компанії для перших щеплень було призупинено, – йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

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Міністр охорони здоров’я Володимир Ленгварский оголосив минулого тижня, що Словаччина перегляне свою стратегію вакцинації після смертельного тромбу в пацієнта, який отримав вакцину AstraZeneca.

Декілька інших країн Європейського Союзу обмежили вакцинацію AstraZeneca після того, як було встановлено зв’язок між вакциною і виникненням дуже рідкісних, але переважно смертельних тромбів.

Вакцина AstraZeneca

Водночас Данія повністю відмовилася від вакцини AstraZeneca, оскільки британські експерти рекомендували альтернативну вакцину для людей у ​​віці до 40 років.

12 березня багато бразильських штатів, зокрема Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро, оголосили, що у вівторок вони призупинили вакцинацію вагітних жінок препаратом AstraZeneca.

Згідно з останніми даними, вчені з Норвегії та Данії з’ясували, що ризик виникнення тромбозу мозкової оболонки та глибоких вен трапляється у 11 зі 100 тис. випадків щеплення першою дозою вакцини AstraZeneca. Читайте детальніше про вакцину AstraZeneca на сайті Факти ICTV.

Джерело: Le Figaro