Наразі в Індії фіксуються катастрофічні показники летальних випадків, викликаних ускладненнями від коронавірусу.
За останню добу в країні зареєстрували новий антирекорд смертності від Covid-19. За даними Міністерства охорони здоров’я Індії, за останні 24 години в країні 4 205 летальних випадків від коронавірусу.
Показник добової захворюваності на коронавірус в Індії також залишається високим. За вчорашній день в країні виявили 348 421 нового хворого на Covid-19.
Всього з початку пандемії на коронавірус в Індії захворіли понад 23 млн місцевих жителів.
Понад 254 тис. хворих на Covid-19 померли від ускладнень, викликаних захворюванням.
????#COVID19 India Tracker
(As on 12 May, 2021, 08:00 AM)
➡️Confirmed cases: 2,33,40,938
➡️Recovered: 1,93,82,642 (83.04%)????
➡️Active cases: 37,04,099 (15.87%)
➡️Deaths: 2,54,197 (1.09%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/dv9W01GH48
— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 12, 2021
Коронавірус в Індії
11 травня в одному з індійських штатів на березі річки Ганг місцеві жителі виявили понад 30 розкладених трупів.
Через це місцева влада посилила патрулювання річки. Таким способом мають намір знайти людей, які ховають тіла в річці. Читайте новини про ситуацію з коронавірусом в Індії на сайті Факти ICTV.
Джерело: IndiaFightsCorona