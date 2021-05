Наразі в Індії фіксуються катастрофічні показники летальних випадків, викликаних ускладненнями від коронавірусу.

За останню добу в країні зареєстрували новий антирекорд смертності від Covid-19. За даними Міністерства охорони здоров’я Індії, за останні 24 години в країні 4 205 летальних випадків від коронавірусу.

Показник добової захворюваності на коронавірус в Індії також залишається високим. За вчорашній день в країні виявили 348 421 нового хворого на Covid-19.

Всього з початку пандемії на коронавірус в Індії захворіли понад 23 млн місцевих жителів.

Понад 254 тис. хворих на Covid-19 померли від ускладнень, викликаних захворюванням.

#CoronaVirusUpdates:

????#COVID19 India Tracker

(As on 12 May, 2021, 08:00 AM)

➡️Confirmed cases: 2,33,40,938

➡️Recovered: 1,93,82,642 (83.04%)????

➡️Active cases: 37,04,099 (15.87%)

➡️Deaths: 2,54,197 (1.09%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/dv9W01GH48

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 12, 2021