Наразі в Індії фіксуються катастрофічні показники летальних випадків, викликаних ускладненнями від коронавірусу.

За останню добу в країні зареєстрували новий антирекорд смертності від Covid-19. За даними Міністерства охорони здоров’я Індії, за останні 24 години в країні 4 205 летальних випадків від коронавірусу.

Показник добової захворюваності на коронавірус в Індії також залишається високим. За вчорашній день в країні виявили 348 421 нового хворого на Covid-19.

Всього з початку пандемії на коронавірус в Індії захворіли понад 23 млн місцевих жителів.

Понад 254 тис. хворих на Covid-19 померли від ускладнень, викликаних захворюванням.

Коронавірус в Індії

11 травня в одному з індійських штатів на березі річки Ганг місцеві жителі виявили понад 30 розкладених трупів.

Через це місцева влада посилила патрулювання річки. Таким способом мають намір знайти людей, які ховають тіла в річці. Читайте новини про ситуацію з коронавірусом в Індії на сайті Факти ICTV.

Джерело: IndiaFightsCorona