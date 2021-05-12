Іще одна партія вакцини Pfizer приїде в Україну 17 травня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

– Очікуємо найближчим часом, попередньо, починаючи з 17 травня, отримання Pfizer за ініціативою COVAX, – сказав він.

Міністр зазначив, що зараз країни, які заборгували нам дози вакцин, вже законтрактованих і проплачених, починають відвантажувати в Україну препарати проти Covid-19. Це і AstraZeneca, і Sinovac, і Pfizer.

– Ми технічно готові в спокійному темпі вакцинувати до 5-6 млн людей на місяць, – сказав Степанов. – Все залежить від наявності необхідної кількості вакцин.

Міністр сказав, що має обережний оптимізм щодо четвертої хвилі пандемії.

– Ми повинні зробити все, щоб чергова хвиля коронавірусу, яку епідеміологи пророкують восени, не була таким жорстким ударом, як попередня, – зауважив Степанов

Восени зазвичай активізуються сезонні віруси і фахівці прогнозують нову потужну хвилю захворюваності.

До того ж, очікується на українській арені боротьби з Covid-19 поява нового індійського штаму коронавірусу. ВООЗ назвав його глобальною загрозою для здоров’я, тому що він більш заразний і вміє вислизати з-під імунної відповіді організму.

Його агресивність полягає в небаченій ще тяжкості перебігу хвороби. Індійський штам вражає шлунково-кишковий тракт, нирки, очі і викликає важку інтоксикацію організму.

Лідерами за поширенням коронавірусу в світі є США (33,5 млн), Індія (22,9 млн), Бразилія (15,2 млн), Франція (5,7 млн) і Туреччина (5 млн). Україна серед країн світу з розповсюдження Covid-19 займає 16 місце, а в Європі – восьме.