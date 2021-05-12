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Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Вакцинація і ризик аутизму у дітей

малыш и прививка

Стійкі противники вакцинації дуже часто в суперечках оперують саме цим аргументом: мовляв, вченими доведено, що дитячі щеплення можуть спровокувати розвиток аутизму. Чим можуть заперечити прихильники імунізації? На прохання Фактів ICTV на це питання відповіла лікар-педіатр, дитячий кардіолог, медичний директор клініки, асистент кафедри педіатрії Тернопільського національного медичного університету, інструктор Європейської ради реанімації Ольга Дутчак.

– Ще 20 років тому в журналі The Lancet була опублікована стаття, автор якої, спираючись на свої дослідження, стверджував, що, нібито, однією з реакцій на вакцину проти кору-краснухи-паротиту є поява у дітей аутистичних розладів, – розповідає Ольга Дутчак.

І ця інформація миттєво проникла в соціальні мережі і протягом двох десятиліть противники вакцинації використовували її як аргумент в суперечках з прихильниками обов’язкових дитячих щеплень.

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За словами Ольги Дутчак, журнал незабаром відкликав цю провокаційну статтю, визнавши викладені в ній доводи маніпулятивними. А в 2019 році були опубліковані результати розгорнутого плацебо-контрольованого дослідження датських вчених, які протягом певного часу спостерігали 657 дітей, половина з яких була вакцинована проти кору-краснухи-паротиту, а половина такого щеплення не отримала.

В результаті вчені не виявили абсолютно ніякого взаємозв’язку між зростанням випадків аутизму у дітей і вакцинацією. Таким чином в суперечці була поставлена ​​остаточна, жирна крапка: вакцинація аутизм не викликає!

Ольга Дутчак нагадала, що аутизм – це генетично детерміноване захворювання, що розвивається в результаті мутації певних генів, які, власне, і викликають аутистичні розлади.

А між тим, Факты  ICTV  з’ясували, чи можна робити щеплення від коронавірусу із ознаками алергічної сезонної реакції.

Фото: Depositphotos

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