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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Коли почнуться клінічні випробування української вакцини

Вакцина коронавирус лаборатория

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з телеканалів розказав про українську вакцину від коронавірусу. Над її створенням працюють дві державні наукові установи (Інститут біології клітини і Інститут біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України)  і одна приватна фірма.

Найкраще справа просувається у приватної групи науковців. Їм начебто вдалося нейтралізувати вірус на клітинах. Найближчим часом мають розпочатися клінічні випробування.

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Державні  установи створюють вакцину за принципом препарату проти гепатиту В. Там потрібні ще лабораторні дослідження, які триватимуть орієнтовно до вересня.

А тим часом в Україні триває процес вакцинації наявними вакцинами.

 – На початку Великодніх свят відкрилися 1700 пунктів щеплення. За два дні дози вакцини отримали 70 і 74 тис. людей, – прозвітував головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. – Отже ми спроможні робити до 100 тис. щеплень на добу.

Коли відкриються всі 3200 пунктів щеплення і будуть працювати 500 мобільних бригад, то кількість щеплень значно зросте.

Уряд України планує до кінця поточного року вакцинувати більшість дорослого населення, а наступного року – 70% всього населення, що дасть можливість сформувати колективний імунітет. Про це повідомляв Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Введення електронних Covid-сертифікатів в Україні та світі спростить мандрівки у майбутньому. Вони можуть запрацювати уже влітку.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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