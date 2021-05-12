Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з телеканалів розказав про українську вакцину від коронавірусу. Над її створенням працюють дві державні наукові установи (Інститут біології клітини і Інститут біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України) і одна приватна фірма.

Найкраще справа просувається у приватної групи науковців. Їм начебто вдалося нейтралізувати вірус на клітинах. Найближчим часом мають розпочатися клінічні випробування.

Державні установи створюють вакцину за принципом препарату проти гепатиту В. Там потрібні ще лабораторні дослідження, які триватимуть орієнтовно до вересня.

А тим часом в Україні триває процес вакцинації наявними вакцинами.

– На початку Великодніх свят відкрилися 1700 пунктів щеплення. За два дні дози вакцини отримали 70 і 74 тис. людей, – прозвітував головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. – Отже ми спроможні робити до 100 тис. щеплень на добу.

Коли відкриються всі 3200 пунктів щеплення і будуть працювати 500 мобільних бригад, то кількість щеплень значно зросте.

Уряд України планує до кінця поточного року вакцинувати більшість дорослого населення, а наступного року – 70% всього населення, що дасть можливість сформувати колективний імунітет. Про це повідомляв Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Введення електронних Covid-сертифікатів в Україні та світі спростить мандрівки у майбутньому. Вони можуть запрацювати уже влітку.