Аналіз стану ринку праці, проведений в травні 2021 року, показав справжній кадровий голод на спеціальність “молодший і середній медичний персонал”, повідомляє grc.

Одна з найбільш шанованих професій у світі, що стала особливо популярною в нинішні пандемічні часи, в Україні розцінюється як одна з найбільш низькооплачуваних, виснажливих, ризикованих.

Так, середня заробітна плата, яку пропонують в цій сфері, становить трохи більше 10 000 грн. При середній заробітній платі в країні близько 17 000 грн. При цьому майже половині роботодавців вистачає совісті пропонувати за працю медсестер і санітарок від 6 800 гривень.

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Якщо додати до цього високу ступінь ризику заразитися коронавірусною інфекцією, чи варто дивуватися, що попит на молодший і середній медперсонал перевищив пропозицію на 135%. Іншими словами, всього 2% шукачів роботи виявили бажання працювати за цією спеціальністю.

Цікаво, що більшість пропозицій про роботу в категорії “молодший та середній медичний персонал” орієнтована на спеціалістів без досвіду роботи (64% усіх вакансій). 34% роботодавців шукають медсестер із досвідом від року до трьох. І лише 4% вакансій відкрито для досвідчених спеціалістів, які мають досвід роботи від шести років.

А між тим, 12 травня Всесвітній день медсестр. Читайте на Фактах ICTV, чому українські медсестри не йдуть з професії попри всі негаразди.

Джерело: grc.ua