В Україні успішно пройшли перший етап вакцинації проти коронавірусу майже 14 тис. освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

Про це повідомила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко у коментарі Фактам ICTV.

За її словами, до проведення ЗНО залучені приблизно 97 тис. осіб, з них близько 35 тис. людей захотіли отримати щеплення проти Covid-19.

– На сьогодні майже 14 тис. вчителів вже отримали першу дозу препарату. Всі інші найближчим часом зможуть отримати щеплення. Сподіваємося, це буде до початку ЗНО, – зазначила вона.

У МОЗ зазначають, що вакцинація вчителів є добровільною та не вплине на їхнє залучення до роботи на ЗНО. Освітянам вводили дві дози вакцини CoronaVac з інтервалом у 28 днів. Після отримання першої дози для них одразу резервують другу дозу вакцини.

ЗНО в Україні проводитимуть з 21 травня до 15 червня. Загалом цього року на ЗНО зареєструвалося близько 320 тис. школярів.

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Вакцинація в Україні

Станом на 12 травня в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплення отримала 882 621 людина. З них отримали одну дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1928 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

За останню добу вакциновано від Covid-19 18 264 особи. Найбільше щеплень у вівторок зробили у Львівській (1 881) і Дніпропетровській (1 649) областях, Києві (1 217), Запорізькій (1 190) і Донецькій (970) областях.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.