Яка теперішня ситуація з Covid-карантином та вакцинацією у Китаї

Вже більш як рік пройшов з того моменту, коли Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила початок пандемії Covid-19. Спалах захворювання розпочався у грудні 2019 в місті Ухань провінції Хубей Китайської народної республіки.

Як же зараз живе Китай, який ще рік тому закривав багатомільйонні міста та не дозволяв виходити з дому. Про це Факти ICTV розпитали українку Катерину Лі, яка вже шість років живе у Піднебесній. Чи є зараз карантинні обмеження в Китаї, як проводять вакцинальну кампанію та як у країні реагують на туристів.

За даними сервісу Worldometers, з початку пандемії коронавірус виявили у понад 160 млн жителів планети. Нині Китай перебуває на 31 місці за поширенням хвороби. Експерти ВООЗ стверджують, що в країні зараз дуже низький рівень захворюваності Covid-19, що є результатом ефективного контролю.

Карантинні обмеження у Китаї

– У нас атмосфера насторожена і контрольована державою на всіх рівнях. Тому люди не хвилюються за робочі місця і зарплати, але хвилюються що приїдуть іноземці, а особливо з тих країн, де червона зона і підвищена смертність, в цей список входить і Україна, – зазначила вона.

За словами Катерини, у країні безпека на вищому рівні. У державних установах необхідно бути у масці, дуже часто люди одягають рукавички за власним бажанням. Надворі люди рідко одягають маски, але у громадському транспорті – практично всі. Крім того, у приміщеннях дуже часто стоять камери та вимірюють температуру.

– Якщо це прогулянка в парку, то понад 50% людей маскою закривають рот і ніс, а ще 10-18% носять маски для краси і екстравипадків, наприклад, щоб зайти у вбиральню чи магазин, – розповіла Катерина.

Китай працює у звичайному режимі, але все миють частіше, ніж раніше. Наприклад, вулиці (дерева, урни, лавочки, зовнішні стіни будинків і саму дорогу) очищають різними розчинами. Люди активно обмивають свої автомобілі.

– Спеціальні машини у такий спосіб очищають повітря та приглушують пил. А за ними потім їде інша машина зі щітками знизу, яка замітаэ дорогу. На тротуарах маленькі машини змивають пил зранку та ввечері кожного дня, – додала вона.







Чому у Китаї бояться туристів та чим вакцинують населення – інтерв’ю з місцевою жителькою / 2 фотографии

Вакцинація в Китаї

– У Китаї вакцинують всіх тільки китайською вакциною. Препарат вже у ширшому доступі. З середини квітня і до липня в країні вакцинують всіх китайських студентів, а також іноземних, які знаходяться і знаходилися в Китаї увесь цей час, – стверджує українка.

Також в цей час вакцинуватимуть вчителів у вищих навчальних закладах (один ВНЗ не менше 70% вчителів, у зв’язку з обмеженнями). У країні з січня вже вакцинують політиків, військових та інших.

Жінка додала, що вакцина безкоштовна для тих, хто працює на державу, але як для інших – вона не знає. У Китаї заборонено вакцинуватися проти Covid-19:

дітям до 18 років;

людям, які старші 65 років (вони мають супутні захворювання, які можуть загостритися після вакцинації);

людям з хронічними захворюваннями та алергіями;

вагітним, або тим, хто планує вагітність через півроку після вакцинації.

Перед вакцинацією людина обов’язково має проконсультуватися з лікарем. Також перед щепленням людині дають документ з усіма побічними ефектами, який, у разі згоди на вакцинацію, треба підписати.

Подорожі країною та за кордон

– Подорожувати можна, але це не рекомендується. На законодавчому рівні в аеропортах людей можуть пропустити в Китай, якщо людина була щеплена саме китайською вакциною, але в основному кордони закриті на виліт і вліт, – каже Катерина.

Держава не рекомендує подорожувати навіть у сусідні міста на власному транспорті.

– Де б ти не проїжджав, ти зобов’язаний сканувати коди і повідомляти всім уповноваженим органам влади про свій стан здоров’я, – наголосила вона.

За словами місцевої, до всіх іноземців в Китаї завжди ставляться, як до чогось нового і по особливому. Але зараз інтерес змінився, і людей цікавить: коли ти востаннє вилітав з Китаю? Люди почали більше непокоїтися про своє здоров’я, тому і стараються обходити туристів, які прибули з інших країн.

Коронавірус у світі

Станом на 12 травня у світі за добу діагностували 707 тис. випадків. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 31 місце у світі та 10 в Європі.

У світі померли понад 13 тис. осіб, у яких підтвердили коронавірус. А за весь час пандемії вилікувались від недуги понад 138 млн осіб. Наразі нараховується майже 19 млн активних випадків захворювання.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Фото: Катерина Лі