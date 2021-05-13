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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Чи потрібно приймати антикоагулянти до або після Covid-вакцинації – пояснює імунолог

таблетки

Лікарі в Україні рекомендують приймати антикоагулянти орально або ін’єкційно перед або після Covid-вакцинації. Чи варто це робити, пояснює імунолог Федір Лапій у відео на You-tube каналі лікаря Катерини Булавінової.

– Сенсу приймати антикоагулянти перед вакцинацією немає, – каже імунолог. – По-перше, вони мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали раніше,  то і не приймайте ні до, ні після щеплення.

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З огляду на механізми дії препаратів і вакцини, можна сказати, що це вам не допоможе, а іноді може нашкодити.

– Якщо ж антикоагулянти ви приймаєте для лікування вашого супутнього захворювання, то не припиняйте їх приймати, – радить Федір Лапій. – Нічого не міняйте в плані прийому будь-яких препаратів, прописаних вам.

Словаччина призупинила вакцинацію першою дозою препарату фармацевтичної компанії AstraZeneca проти Covid-19. Уряд досліджує випадок пацієнта, який помер від рідкісного тромбозу після вакцинації проти коронавірусу. На даний момент не встановлено зв’язку між смертю цього пацієнта і вакцинацією AstraZeneca.

Джерело: Катерина Булавінова.

Фото: Depositphotos

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