Covid-19 може вразити тканину пеніса і призвести до еректильної дисфункції, свідчать дані науково-дослідної роботи, опублікованої в World Journal of Men’s Health.
Вчені спостерігали різницю у складі тканин між чоловіками, що заразилися коронавірусом, і чоловіками, які не хворіли на Covid-19.
Дослідження було зосереджено на чотирьох чоловіках, яким робили операцію з протезування статевого члена для лікування еректильної дисфункції.
Двоє хворіли на Covid-19, а двоє – ні. Всі вони були у віці від 65 до 71 року.
У чоловіків, які перехворіли на коронавірус, виявили еректильну дисфункцію. Причому до хвороби вони не скаржилися на своє здоров’я в цьому аспекті.
Вчені дійшли висновку, що коронавірус може проникати в ендотеліальні клітини та вражати багато органів, зокрема пеніс.
– Це ще одна причина, через яку ми всі повинні зробити все можливе, щоб уникнути Covid-19, – заявили науковці.
Covid-19 вражає шлунок і кишківник
Раніше епідеміологи заявили, що індійський штам коронавірусу вражає шлунок і кишківник.
За детальнішого вивчення виявилося, що цей штам має потрійну мутацію. В Україні його поки що не виявили.