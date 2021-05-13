Covid-19 може вразити тканину пеніса і призвести до еректильної дисфункції, свідчать дані науково-дослідної роботи, опублікованої в World Journal of Men’s Health.

Вчені спостерігали різницю у складі тканин між чоловіками, що заразилися коронавірусом, і чоловіками, які не хворіли на Covid-19.

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Дослідження було зосереджено на чотирьох чоловіках, яким робили операцію з протезування статевого члена для лікування еректильної дисфункції.

Двоє хворіли на Covid-19, а двоє – ні. Всі вони були у віці від 65 до 71 року.

У чоловіків, які перехворіли на коронавірус, виявили еректильну дисфункцію. Причому до хвороби вони не скаржилися на своє здоров’я в цьому аспекті.

Вчені дійшли висновку, що коронавірус може проникати в ендотеліальні клітини та вражати багато органів, зокрема пеніс.

– Це ще одна причина, через яку ми всі повинні зробити все можливе, щоб уникнути Covid-19, – заявили науковці.

Covid-19 вражає шлунок і кишківник

Раніше епідеміологи заявили, що індійський штам коронавірусу вражає шлунок і кишківник.

За детальнішого вивчення виявилося, що цей штам має потрійну мутацію. В Україні його поки що не виявили.