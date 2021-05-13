До України прибули препарати для лікування розсіяного склерозу та туберкульозу

Україна отримала необхідні лікарські засоби для лікування розсіяного склерозу. У країні офіційно зареєстровано понад 20 тис. хворих з цією патологією.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 13 травня. Вона стверджує, що пацієнти з прогресивними формами розсіяного склерозу отримають препарат Глатирамер.

Терапія рецедивуючо-ремітуючих форм хвороби складається із симптоматичного лікування, лікування гострих рецидивів та прийому препаратів, які модифікують перебіг захворювання. МОЗ витратило на закупівлю цих ліків 74 млн грн.

Також Україна отримала протитуберкульозний препарат Бедаквілін, на який витратили 20 млн грн. Його постачання забезпечила міжнародна організація Програма розвитку ООН в Україні.

За словами Шаталової, міжнародна організація Crown Agents продовжує здійснювати постачання тестів на ВІЛ/СНІД та реагентів, що використовують для лікування дитячої онкології.

Нещодавно заступник міністра зазначала, що МОЗ цього року пришвидшило темпи роботи в частині старту державних закупівель. У 2021 році в державному бюджеті України на виконання бюджетної програми щодо забезпечення медичних заходів, окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру передбачено бюджетні асигнування загалом на суму 10,3 млрд грн.