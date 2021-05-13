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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

До України прибули препарати для лікування розсіяного склерозу та туберкульозу

72% українців знайшли вітчизняну заміну імпортним лікам - дослідження

Україна отримала необхідні лікарські засоби для лікування розсіяного склерозу. У країні офіційно зареєстровано понад 20 тис. хворих з цією патологією.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 13 травня. Вона стверджує, що пацієнти з прогресивними формами розсіяного склерозу отримають препарат Глатирамер.

Терапія рецедивуючо-ремітуючих форм хвороби складається із симптоматичного лікування, лікування гострих рецидивів та прийому препаратів, які модифікують перебіг захворювання. МОЗ витратило на закупівлю цих ліків 74 млн грн.

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Також Україна отримала протитуберкульозний препарат Бедаквілін, на який витратили 20 млн грн. Його постачання забезпечила міжнародна організація Програма розвитку ООН в Україні.

За словами Шаталової, міжнародна організація Crown Agents продовжує здійснювати постачання тестів на ВІЛ/СНІД та реагентів, що використовують для лікування дитячої онкології.

Нещодавно заступник міністра зазначала, що МОЗ цього року пришвидшило темпи роботи в частині старту державних закупівель. У 2021 році в державному бюджеті України на виконання бюджетної програми щодо забезпечення медичних заходів, окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру передбачено бюджетні асигнування загалом на суму 10,3 млрд грн.

Фото: Unsplash

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